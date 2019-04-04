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Названо место прощания с Георгием Данелия

4 Апреля 2019 в 17:10
Названо место прощания с Георгием Данелия

Церемония прощания с российским и советским режиссером Георгием Данелией состоится в московском Доме кино. Как пишет ТАСС, об этом сообщил представитель Союза кинематографистов России. При этом источник подчеркнул, что дата церемонии и место похорон Данелия пока не определены.

Как напоминает «Свободная пресса», Георгий Данелия скончался сегодня, 4 апреля, в возрасте 88 лет. Причиной смерти режиссера стала остановка сердца, отметила его супруга Галина Данелия.

Известность, а также признание и любовь российского зрителя ему принесли такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза» и многие другие, подчёркивает Ura.ru.

Ранее артистка театра и кино, лауреат Премии Ленинского комсомола, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в эфире НСН назвала несправедливой смерть режиссёра, который был для неё не только талантливым человеком, но и другом.

 

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