Проклова: Уход Данелии — большая потеря для каждого

ФОТО: Георгий Данелия // РИА Новости/Галина Кмит

Артистка рассказала, каким был для неё режиссёр и друг Георгий Данелия.

Ушёл из жизни советский и российский режиссёр, Народный артист СССР Георгий Данелия. Ему было 88 лет. Об этом сообщила прессе семья покойного. Причиной смерти названа остановка сердца.

Артистка театра и кино, лауреат Премии Ленинского комсомола, Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в эфире НСН назвала несправедливой смерть режиссёра, который был для неё не только талантливым человеком, но и другом.

«Я думаю, что в душе у каждого человека сегодня большая потеря, потому что, мало того, что это был потрясающий режиссёр, изумительный человек с огромной душой, с чувством юмора — таким тонким, таким правильным, у меня ещё и друг ушёл из жизни. Конечно, это очень трагично. И сколько бы ему ни было лет, всё равно кажется, что эта смерть несправедлива. Счастье, что остались его великолепные работы, фильмы. Давайте вместе проводим его в последний путь», — выразила соболезнования Проклова.

Георгий Данелия родился в Тифлисе, однако почти сразу его семья переехала в Москву. В режиссуру он пришёл не сразу: вначале окончил Московский архитектурный институт, затем поступил на Высшие режиссерские курсы. В начале карьеры работал режиссёром-постановщиком на «Мосфильме», затем дебютировал в 1960-м году с картиной «Серёжа». Однако широкую известность ему принёс фильм «Я шагаю по Москве» в 1964 году. Зрители помнят и ценят его работы «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Осенний марафон», «Мимино» и другие.







