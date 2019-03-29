Названа возможная причина суицида контрактника-дезертира из Ржева

Старший сержант Денис Белоусов, который сбежал сегодня рано туром из воинской части, дислоцированной во Ржеве, и найденный мертвым, мог незадолго до этого поссориться со своей девушкой, сообщает RT .

Покидая часть, 26-летний военнослужащий-контрактник прихватил с собой автомат Калашникова с патронами, а также бронежилет, каску и штык-нож. Через некоторое время его нашли мертвым в заброшенном дачном доме. Наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство.

Как отмечает «Свободная пресса» , находясь в увольнении старший сержант злоупотребил алкоголем и в пьяном виде сел за руль. В итоге контрактника остановили сотрудники ГИБДД составили протокол, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

Вместе с тем, Белоусов был на неплохом счету в части. Он увлекался спортом, занимал призовые места на соревнованиях по пауэрлифтингу. Знавшие Дениса рассказали, что он жил во Ржеве с матерью после развода с супругой. Все говорят, что он был очень хорошим, добрым и весёлым человеком.