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Названа средняя зарплата учителей в Москве

31 Октября 2018 в 12:31
Названа средняя зарплата учителей в Москве

Средняя зарплата учителей в Москве составляет 90 тыс. рублей. Об этом рассказал начальник управления экономического анализа столичного департамента образования Александр Муратов. Он отметил, что в прошлом году этот показатель составлял 75,8 тыс. рублей.

Чиновник сообщил, что зарплаты педагогов школ выросла благодаря майским указам президента РФ Владимира Путина, а также введения городских надбавок, в том числе за классное руководство, пишут «Известия».

Муратов отметил и вклад проекта «Московская электронная школа».

Ранее ВЦИОМ выяснил, что профессию учителя россияне считают одной из самых престижных в стране. Она заняла второе место в рейтинге уважаемых профессий. На третье опрошенные поставили юристов, на первое – врачей. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН рассказал о причине престижности профессии врача.

 

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