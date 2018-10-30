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Названа причина затопления плавучего дока в Мурманске

30 Октября 2018 в 07:21
Названа причина затопления плавучего дока в Мурманске
ФОТО: авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»/korabley.net
На 82-м судоремонтном заводе под Мурманском произошло затопление плавучего дока ПД-50. В это время плановый ремонт проходил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Представитель завода назвал причину аварии, сообщают РИА Новости. По его словам произошёл перебой электроэнергии в момент проведения доковых работ.

Отметим, что в результате происшествия крейсер не пострадал. Инцидент никак не повлияет на график его ремонта. Сейчас тяжелый авианесущий крейсер отбуксирован на другой судоремонтный завод, пишет Ura.ru.

Напомним, ранее стало известно о создании копии судна «Титаник», затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. Его планируют спустить на воду в 2022 году. Лайнер получил название «Титаник II». В эфире НСН Роман Бурцев, ставший интернет-знаменитостью за счёт своего внешнего сходства с актёром Леонардо Ди Каприо предостерег от путешествия на лайнере с несчастливым названием.
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