Названа причина затопления плавучего дока в Мурманске

ФОТО: авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»/korabley.net
Отметим, что в результате происшествия крейсер не пострадал. Инцидент никак не повлияет на график его ремонта. Сейчас тяжелый авианесущий крейсер отбуксирован на другой судоремонтный завод, пишет Ura.ru.Напомним, ранее стало известно о создании копии судна «Титаник», затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. Его планируют спустить на воду в 2022 году. Лайнер получил название «Титаник II». В эфире НСН Роман Бурцев, ставший интернет-знаменитостью за счёт своего внешнего сходства с актёром Леонардо Ди Каприо предостерег от путешествия на лайнере с несчастливым названием.