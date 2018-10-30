Названа причина затопления плавучего дока в Мурманске

ФОТО: авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»/korabley.net

На 82-м судоремонтном заводе под Мурманском произошло затопление плавучего дока ПД-50. В это время плановый ремонт проходил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Представитель завода назвал причину аварии, сообщают РИА Новости. По его словам произошёл перебой электроэнергии в момент проведения доковых работ.

Отметим, что в результате происшествия крейсер не пострадал. Инцидент никак не повлияет на график его ремонта. Сейчас тяжелый авианесущий крейсер отбуксирован на другой судоремонтный завод, пишет Ura.ru.