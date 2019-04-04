Названа причина смертельного ДТП в Подмосковье

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Микроавтобус, в ДТП с которым в Подмосковье погибли шесть человек, врезался в стоящую на обочине фуру. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по Московской области. Авария произошла в четверг в 05:15 на 65-м км трассы М-4 «Дон». Также, по одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем. Среди пострадавших также есть несколько человек, среди них ребенок. Их доставили в центральную районную больницу Домодедова.

Ранее сообщалось о виновнике смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, который сдался после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова. Муслим Джамбеков объяснил своё бегство с места ДТП шоковым состоянием, однако, по словам Кадырова, это всё равно позор для мужчины. Виновник аварии в видеообращении извинился перед «своим народом» и жителями России. Также он выразил родственникам погибших соболезнования. Страшная авария произошла в ночь на 25 марта. Gelandewagen на огромной скорости врезался в «Ниву», в которой ехала семья из Смоленска. Погибли мать с 14-летней дочерью. Глава семейства серьёзно пострадал.