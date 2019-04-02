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Названа основная версия крушения самолета совладелицы S7

2 Апреля 2019 в 07:46
Названа основная версия крушения самолета совладелицы S7
Описание фото: Известия

Стала известная основная версия крушения частного самолета Epic-LT, пишут Известия. На борту судна находились совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева и ее отец.

Сообщается, что ключевая версия, которая рассматривается – ошибка пилота. Эксперты предположили, что во время посадки, он перешел на ручное управление и достиг опасной потери скорости. Это обстоятельство привело к тому, что самолет вошел в стопор и врезался в землю, пишет Газета.ру.

Что известно о гибели совладельца S7 Наталии Филевой
Эта версия рассматривается еще и из-за того обстоятельства, что пилот не сообщил диспетчеру о каких-либо неполадках. Как сообщает Коммерсант, в таком случае пилот просто не успел бы это сделать.

Предварительное исследование обломков самолета показало, что двигатель работал на низких оборотах.

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