Названа основная версия крушения самолета совладелицы S7

Стала известная основная версия крушения частного самолета Epic-LT, пишут Известия. На борту судна находились совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева и ее отец.
Сообщается, что ключевая версия, которая рассматривается – ошибка пилота. Эксперты предположили, что во время посадки, он перешел на ручное управление и достиг опасной потери скорости. Это обстоятельство привело к тому, что самолет вошел в стопор и врезался в землю, пишет Газета.ру.
Предварительное исследование обломков самолета показало, что двигатель работал на низких оборотах.