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Названа новая дата прощания с актером Алексеем Булдаковым

4 Апреля 2019 в 13:10
Названа новая дата прощания с актером Алексеем Булдаковым

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым состоится в понедельник, 8 апреля, в московском Доме кино. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель Гильдии актеров кино России. «Планируется, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище», - сказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что Алексей Булдаков скончался в Монголии. RTотмечает, что туда он приехал на празднование дня рождения друзей. Представитель артиста Ольга Кривенкова в беседе с ФАН рассказала, что актёр приехал в Монголию с женой и друзьями. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Актёру было 68 лет. Изначально планировалось, что прощание с артистом состоится 7 апреля.

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