Названа главная причина болезней сердца

Возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы связано с плохой экологией. Об этом заявили немецкие ученые, пишут «Дни.ру».

Специалисты изучали, как различные источники загрязнения воздуха связаны с уровнем смертности. В процессе исследования они узнали, что в 2015 году из-за плохого состояния окружающей среды в Европе умерли около 790 тысяч человек. При этом 40-80% смертных случаев были связаны с болезнями сердца, в том числе с инфарктами и инсультами.

По сообщению исследователей, негативное влияние на организм оказывают в первую очередь аэрозольные загрязнения, частицы которых мы вдыхаем вместе с воздухом. Повышенная концентрация таких элементов может привести к развитию сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

По подсчетам ученых, от плохой экологии ежегодно умирают около 8,8 миллиона людей.

Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв заявил НСН, что даже триллион новых деревьев не спасет планету.