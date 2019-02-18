Климатолог: Триллион деревьев не спасут планету

Старший сотрудник главной научной обсерватории опроверг теорию о том, что триллион деревьев смогут остановить глобальное потепление.

Для борьбы с глобальным потеплением необходимо посадить триллион деревьев. Такое предложение поступило от Томаса Кроутера из Швейцарской высшей технической школы Цюриха на встрече американской ассоциации содействия развитию науки. По его подсчетам, их посадка будет означать увеличение земных лесов примерно на треть по сравнению с современной площадью. Если увеличить число лесов еще на триллион, количество углерода в атмосфере значительно сократится. Также, активное озеленение способствует остановке эрозии почвы, что приводит к выветриванию из неё уклекислоты.



Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв опроверг эту информацию и высказал НСН мнение, что подобная мера далека от воплощения, и в противном случае, может только усугубить ситуацию.

«Само по себе озеленение нашего пространства – это, безусловно, плюс, тем более, как известно, деревья поглощают углекислый газ, с которым и происходит основная борьба. Другое дело, что возникают вопросы практического применения. Европа довольно маленький континент и сильно урбанизированный, и где тут разместить триллион деревьев я не понимаю. Во-вторых, к сожалению, не всякий лес является благом. Пока он молодой и за ним ухаживают, всё хорошо. Но при нехватке рук, финансов и других обстоятельствах, к сожалению, деревья падают, начинается гниение, и в этой ситуации лес становится не поглотителем углекислого газа, а его источником. Поэтому, само направление, конечно, правильное, но вряд ли оно может решить проблему в одиночку. Данные меры не являются рискованными, сам факт озеленения территории – это прекрасно. Другое дело в том, что между идеей и реализацией лежит дистанция достаточно большого размера», - рассказал Киселёв.

Киселёв, также, ответил на актуальный вопрос о мерах, благодаря которым можно минимизировать экологические проблемы Земли:

«Вопрос сложный, над ним бьются лучшие умы планеты, люди, которые занимаются экологией, и климатом. Методы, которые устроили бы всех, пока не выработаны. Здесь можно ознакомиться с текстом парижского соглашения, где каждый может действовать так, как он считает правильным и нужным. Хотя, основная идея – сокращение выброса основных парниковых газов (углекислого газа и метана). Как этого достичь – вопрос, который до сих пор не решён. Основной альтернативой является использование возобновляемых источников солнечной энергии, энергии ветра, приливной энергии, геотепла. Эти методы развивают на данный момент, но пока они дают довольно маленький вклад в то количество энергии, которое нужно человечеству. Потребность энергии увеличивается. Задача закрыть её за счёт возобновляемых источников поставлена, но на сегодняшний день, всё ещё далека от решения», - заявил климатолог НСН.

Глобальное потепление — процесс, при котором растёт средняя годовая температура поверхностного слоя атмосферы нашей планеты, а также Мирового океана. Это происходит из-за увеличения количества парниковых газов, изменения солнечной или вулканической активности и многих других природных явлений.