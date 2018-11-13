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Назван добрейший из российских городов

13 Ноября 2018 в 12:18
Назван добрейший из российских городов

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых «добрых» городов России. Исследование приурочено ко всемирному Дню доброты, который отмечается 13 ноября. Первое место в списке досталось Санкт-Петербургу. 32 % респондентов считают, что именно в нем живут самые добрые люди.

Второе место досталось Краснодару (17%), третью позицию разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск (по 10% голосов). В Топ-10 вошли также Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН не исключил, что решение не увольнять Ольгу Глацких может негативно сказаться на рейтинге главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

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