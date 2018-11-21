Назначен временный гендиректор «Renault»

Совет директоров «Renault» ввел временное руководство компании, назначив заместителя генерального директора Тьерри Боллоре временным гендиректором.
Ранее НСН сообщала, что по подозрению в нарушении финансового законодательства в Японии арестован глава «Nissan» и «Renault» Карлос Гон.
Ранее японский автопроизводитель Nissan объявил, что Гон совершил незаконные действия, включая использование средств компании в личных целях. Карлос Гон занизил в отчетности размер собственных денежных выплат, в связи с чем токийская прокуратура ранее вызвала топ-менеджера для дачи показаний.
Ранее НСН сообщала, что по подозрению в нарушении финансового законодательства в Японии арестован глава «Nissan» и «Renault» Карлос Гон.
Ранее японский автопроизводитель Nissan объявил, что Гон совершил незаконные действия, включая использование средств компании в личных целях. Карлос Гон занизил в отчетности размер собственных денежных выплат, в связи с чем токийская прокуратура ранее вызвала топ-менеджера для дачи показаний.