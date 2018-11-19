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СМИ: В Японии арестован глава Nissan и Renault Карлос Гон

19 Ноября 2018 в 14:22
СМИ: В Японии арестован глава Nissan и Renault Карлос Гон
ФОТО: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

По подозрению в нарушении финансового законодательства в Японии арестован глава Nissan и Renault Карлос Гон. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на крупнейшую в стране газету Yomiuri. Отмечается, что одного из самых известных менеджеров автопрома в мире подозревают, в частности, в умышленном искажении информации о размере собственных выплат для уклонения от налогов.

Ранее японский автопроизводитель Nissan объявил, что Гон совершил незаконные действия, включая использование средств компании в личных целях. Это выяснилось в ходе внутреннего расследования. Из-за инцидента компания предложит совету директоров снять Гона с должности председателя совета. В настоящий момент в Nissan идут обыски.

Также местные СМИ отмечают, что Гон занизил в отчетности размер собственных денежных выплат, в связи с чем токийская прокуратура ранее вызвала топ-менеджера для дачи показаний.

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