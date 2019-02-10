Найдены следы неизвестной цивилизации в Сахаре

Следы неизвестной цивилизации в Западной Сахаре обнаружили ученые из Университета Восточной Англии. Об этом сообщает Live Science.

Исследование началось с изучения снимков местности, сделанных и со спутника, и аэрофотографии. Археологи обратили внимание на необычные изображения. После проведенных раскопок ученые обнаружили остатки построек.

Сооружения, созданные из камней, были разного размера и формы - от обычного прямоугольника до круга и полукруга. Площадь отдельных комплексов достигает 630 метров.

Предварительно ученые определили «возраст» построек более полутора тысячи лет.

Ранее египтолог Виктор Солкин в беседе НСН объяснил, как древние египтяне перемещали массивные каменные блоки на большие расстояния.



