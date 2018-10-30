Найдены десять тех погибших при крушении Boeing в Индонезии

На месте крушения Boeing 737 MAX у берегов Индонезии спасатели обнаружили тела десяти погибших. Поисковая операция продолжается. В ней примут участие специалисты из Сингапурского бюро по расследованию безопасности транспорта, которые намерены вести поиски погибших с применением подводного локатора, сообщает The Straits Times.

Самолет Boeing 737 MAX разбился в понедельник, передает RT. Он вылетел из аэропорта Джакарты и пропал с радаров после 13 минут полета. Позднее были найдены обломки воздушного судна, а также личные вещи пассажиров. На борту находились 189 человек, никто не выжил.