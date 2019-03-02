Найдена связь между Настей Рыбкой и разводом Олега Дерипаски

В беседе с НСН адвокат Насти Рыбки сообщил о ее возможной причастности к разводу Олега Дерипаски.

О том, что Анастасия Вашукевич, более известная как vip-эскортница Настя Рыбка, имеет отношение к разводу супругов Дерипаска, НСН сообщил ее адвокат.

Адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский заявил НСН, что «определенная связь» между отношениями миллиардера с охотницей на олигархов и разводом бизнесмена, как он думает, есть. Более подробную информацию защитник Вашукевич пообещал предоставить НСН в ближайшее время.

Сегодня «Ведомости» со ссылкой на представителя экс-супруги Олега Дерипаски Полины Юмашевой подтвердили информацию о том, что чета официально расторгла брак, а Полина вернула себе девичью фамилию.

Ранее Анастасия Вашукевич в пресс-центре НСН рассказала, что после того, как в ее жизни появился миллиардер Олег Дерипаска, с ней ищут встречи российские политики и министры.

