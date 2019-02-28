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Общество

Настя Рыбка отказала министру РФ

28 Февраля 2019 в 15:52
Настя Рыбка отказала министру РФ
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН рассказала, что после того, как в ее жизни появился миллиардер Олег Дерипаска, с ней ищут встречи российские политики и министры.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН рассказала, что после того, как в ее жизни появился миллиардер Олег Дерипаска, с ней ищут встречи российские политики и министры.

«Люди в Госдуме следят за мной и мастурбируют на мои видео. Собчак мне сказала, что после того, как я выставила в сеть Дерипаску, то никто не будет общаться. Друзья, я одному министру РФ вчера отказала. Отказала за очень большие деньги просто попить кофе. Я больше не хочу лезть в это дерьмо. Я очень популярна, особенно в этих кругах. Они хотят посидеть с человеком, который был во всей этой истории. Может, хотят что-то узнать, но скорее, я у них типа фетиша», - предположила она.

Ранее Анастасия рассказала, что у нее есть список жертв, которых она хочет затащить в свою постель.

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