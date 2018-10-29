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Найден взорвавшийся топливный бак упавшего в Индонезии самолета

29 Октября 2018 в 11:13
Найден взорвавшийся топливный бак упавшего в Индонезии самолета

Спасатели, работающие на месте катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, обнаружили на месте крушения взорвавшийся топливный бак. Как сообщает РИА Новости, топливный бак оказался разбитым и взорванным.

Сообщается, что у потерпевшего крушение у берегов Индонезии пассажирского лайнера имелись технические проблемы. Неполадки были обнаружены в предыдущем полете, они были устранены, передает РЕН ТВ.

На борту разбившегося сегодня рано утром по местному времени самолета, вылетевшего из Джакарты, находились 189 человек. Все они погибли. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Ранееэкс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа самолёта, потерпевшего крушение.  

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