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Навальный отчитался о собранных для регистрации подписях

24 Декабря 2017 в 17:24
Навальный отчитался о собранных для регистрации подписях

Оппозиционер Алексей Навальный, выдвинутый инициативной группой в качестве кандидата на президентские выборы 2018 года, уже собрал 100 тысяч подписей для подачи документов в ЦИК. Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в воскресенье.

«У нас есть данные и предварительная запись о более чем 100 тысяч человек», - сообщил Навальный, слова которого приводит РБК.

Политик отметил, что процесс сбора подписей «идет удовлетворительно». Он рассчитывает, что ЦИК подтвердит факт его выдвижения в начале января и за оставшиеся 25 дней удастся собрать недостающие подписи.

Ранее Навальный обещал подать документы в ЦИК в течение 24 декабря. В воскресенье в качестве кандидатов зарегистрировались самовыдвиженец Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова, а также выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин, сообщил спецкор НСН.



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