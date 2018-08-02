Россия заплатила Навальному 4 млн рублей по делу «Ив Роше»

Алексей Навальный утверждает, что получил от государства более 4 миллионов рублей в качестве компенсации по делу «Ив Роше». Об этом оппозиционный блогер написал на своём сайте. Данная сумма была присуждена Навальному Европейским судом по правам человека за несправедливое судебное разбирательство. В общей сложности ЕСПЧ постановил выплатить Алексей и его брату Олегу 80 тысяч евро.

ЕСПЧ признал несправедливым решение Замоскворецкого суда Москвы, который в конце 2014 года признал братьев Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании «Ив Роше». Алексей был тогда приговорён трём с половиной годам заключения условно, а также пяти годам испытательного срока, а его брат Олег получил три с половиной года заключения в колонии общего режима.

В четверг, 2 августа, Московский городской суд признал законным решение о продлении испытательного срока Навальному по приговору о хищении у предприятия «Кировлес».