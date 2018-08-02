Мосгорсуд узаконил продление испытательного срока Навальному

Московский городской суд постановил признать законным решение о продлении испытательного срока оппозиционному блогеру Алексею Навальному по приговору о хищении у предприятия «Кировлес». При этом судья разрешил Навальному отмечаться у инспектора в любое время, передаёт «Интерфакс».

Таким образом Мосгорсуд частично изменил постановление Симоновского районного суда, который ранее обязал Навального отмечаться в уполномоченных органах ФСИН исключительно по понедельникам.

Адвокат Навального Ольга Михайлова считает, что продление испытательного срока отдаляет возможность её подзащитного баллотироваться на выборах. Кроме того, она опасается, что Федеральная служба исполнения наказаний может обратиться в суд с просьбой изменить условный срок на реальный.