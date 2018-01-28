Навального задержали во время несанкционированного митинга на Тверской

Оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 28 января, был задержан на Тверской улице в Москве, где принимал участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», - отметили в ведомстве.

По данным полиции, на Тверской собралось порядка 1000 участников несогласованной акции. Ранее мониторинговая группа СПЧ сообщала, что по всей стране в акциях, организованных Алексеем Навальным и его сторонниками, приняли участие 4933 человека. В Петропавловске-Камчатском митинг Навального поддержал только один горожанин.