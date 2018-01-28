В Петропавловске-Камчатском на акцию Навального вышел 1 человек

Акции сторонников оппозиционера Алексея Навального прошли в воскресенье, 28 января, в 33 городах России. Как сообщили в МВД, в них приняли участие 4933 человека по всей стране.

По данным мониторинговойгруппы СПЧ, в Екатеринбурге акция собрала порядка 1000 человек, 600 активистов пришли на митинг в Новосибирске, 550 – в Нижнем Новгороде. В Перми на митинг вышли 380 сторонников Навального, в Челябинске – 350. В Омске, Томске, Саратове, Магнитогорске и других городах в митингах приняли участие от 16 до 250 человек. В Петропавловске-Камчатском акцию поддержал всего один житель.

Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на региональную полицию, в городах Урала мероприятия длились не больше часа, а где-то и вовсе завершились за 15-20 минут. Все митинги прошли без нарушений и задержаний.