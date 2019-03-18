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НАТО предложила России вернуть Крым

18 Марта 2019 в 15:24
НАТО предложила России вернуть Крым

НАТО в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией распространила заявление, в котором предложила вернуть полуостров Украине. В сообщении отмечается, что организация обеспокоена «широкомасштабным наращиванием» военной мощи России в Крыму и планами по «дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе», пишет «Утро.ру».

В НАТО добавили, что не признают воссоединение Крыма с Россией.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», - говорится в опубликованном документе.

Пока этого не произойдет, невозможен будет возврат к «обычному ведению дел», - отметили в альянсе.

Ранее аналогичное заявление выпустил Евросоюз, там заявили, что не признают итогов общекрымского референдума 2014 года. Политолог Алексей Мухин заявил НСН, что заявление ЕС не более, чем политический жест в сторону Украины.

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