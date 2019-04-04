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НАТО анонсировала летние балтийские учения

4 Апреля 2019 в 10:11
НАТО анонсировала летние балтийские учения

Учения с участием 20 боевых кораблей НАТО пройдут летом на Балтике. Маневры назовут Baltic Protector, сообщилось Министерством обороны Эстонии. Как заявил глава ведомства Юри Луйк, в них примут участие в том числе корабли Великобритании, а также около 3 тысяч военнослужащих девяти стран, входящих в созданные ранее единые экспедиционные войска.

Ранее сообщалось, как в Госдуме ответили на переброску войск НАТО к границам России. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в эфире НСН, что с российской стороны принимаются соответствующие меры по усилению группировок войск. Зампред думского комитета по обороне добавил, что Россия всегда сможет отразить агрессию со стороны Североатлантического альянса.

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