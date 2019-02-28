Настя Рыбка рассказала о своем порно-проекте со знаменитостями

В ходе пресс-конференции охотница на миллиардеров рассказала, что у нее уже очередь из известных людей на участие в этом проекте.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция Анастасии Вашукевич и ее адвоката на тему: «Правда, которую так долго скрывала Настя Рыбка…»

Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН поделилась рабочими планами.

«Я хочу снять порно с известными людьми. Я знаю много людей, которые хотели бы в этом поучаствовать, но боятся из-за своей известности. Но я сделаю этот проект. У меня будет много фэйков, очень похожих на известных людей, этот проект раскрутится, и потом ко мне придут уже настоящие, те, кто стесняется. Мне один очень известный человек сказал, что он буду шестым. Это будет очень просто - Я снялась, например с фэйком Путина, потом еще с кем-то, а потом пришел настоящий Уилл Смит. Но никто же не узнает, что он настоящий. У меня же фэйки!» - заявила она.

Анастасия Вашукевич рассказала ранее в ходе пресс-конференции, что после того, как в ее жизни появился миллиардер Олег Дерипаска, с ней ищут встречи российские политики и министры. Одному из них она, по ее словам, она отказала накануне.