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«Насильно мил не будешь». В МИД РФ ответили на отмену встречи Путина и Трампа

30 Ноября 2018 в 19:02
«Насильно мил не будешь». В МИД РФ ответили на отмену встречи Путина и Трампа

Решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным может помешать решению ряда международных проблем. Такое мнение в эфире ТК «Россия-24» озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Насильно мил не будешь. Если внутренняя ситуация и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешают президенту США нормально развивать отношения с президентом России, то, наверное, будем ждать нового случая», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

«Русская планета», в свою очередь, приводит мнение экс-посла США в России Майкла Макфола. Тот заявил, что отмена «очень необычна» и принимается всегда в двустороннем порядке.

В свою очередь, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в эфире НСН предположил, что решение Трампа пойдёт ему на пользу во внутренней политике.

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