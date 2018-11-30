Насильники дознавательницы из Уфы остались без алиби

Обвиняемые по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе бывшие полицейские лишились алиби, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что бывшие коллеги изнасилованной девушки лишились алиби после получения результатов экспертизы ДНК. Согласно данным анализа, на теле пострадавшей были обнаружены ДНК всех троих обвиняемых, пишет «Свободная пресса».

Добавим, следственные органы пока не комментируют появившуюся информацию о результатах экспертизы ДНК по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе.

Ранее в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина обещала оказать поддержку пострадавшей в ситуации в Уфе девушке.