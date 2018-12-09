Нарышкин раскрыл подробности своего знакомства с Путиным

Глава Службы Внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал журналистам, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Нарышкина, это случилось в далеком 1980 году, когда он закончил учебу в Высшей школе КГБ в Москве и вернулся в Ленинград. Нарышкина определили на работу в разведывательное подразделения Ленинградского управления, где уже работал Путин.

«Так и произошло знакомство», — сказал Нарышкин в интервью на телеканале «Россия-1».

Он добавил, что до этого вместе с действующим главой государства учился в нынешней Академии внешней разведки, которая тогда называлась «Краснознаменный институт».

Ранее в этом же интервью Нарышкин поделился мнение о работе коллег из других стран, а также заявил, что Россия готова вести диалог с Западом только на условиях равноправия, сообщала НСН.