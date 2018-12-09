Нарышкин: Россия готова к равноправному диалогу с Западом

Россия готова вести диалог со странами Запада, но он должен быть равноправным. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки СВР Сергей Нарышкин в интервью журналистам.

«Россия открыта к диалогу, открыта к сотрудничеству, и диалог нужно вести. Но для нас очевидно одно, что этот диалог должен быть равноправным. Мы, естественно, не можем позволить себе говорить с нами, с Россией, на других условиях», - сказал Нарышкин в интервью «России 1».

Ранее глава СВР дал свою оценку британскому делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению Нарышкина, все это является «грубо сколоченной провокацией». Нарышкин подчеркнул, что то, что произошло в Солсбери, было сделано абсолютно непрофессионально и не соответствует уровню более-менее профессиональной спецслужбы, сообщала НСН.