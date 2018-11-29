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Нарышкин предложил поддержать рэперов грантами

29 Ноября 2018 в 15:34
Нарышкин предложил поддержать рэперов грантами

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил Министерству культуры оказать поддержку российских реперов грантами. По его словам, он направит на рассмотрение правительству.

Предложение Нарышкина прозвучало на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения в России, которое прошло в четверг в Москве, сообщает РИА Новости. В его ходе спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал рэп заменой стадионной поэзии 50-60-х годов.

Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН рассказал, почему в Якутстке запретили концерт рэпера Элджея.

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