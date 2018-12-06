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Нападающий «Интера» сбил велосипедистку

6 Декабря 2018 в 00:56
Нападающий «Интера» сбил велосипедистку

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал участником ДТП, в результате которого пострадала велосипедистка, передает RT.

В результате столкновения женщина получила лёгкие травмы и была доставлена в больницу Милана.

Жизни и здоровью пострадавшей и футболиста ничто не угрожает.

Ранее НСН сообщала, что главный тренер футбольного клуба «Енисей» из Красноярска Дмитрий Аленичев опроверг сообщения, что его задержали за езду в состоянии алкогольного опьянения. Он обвинил в распространении слухов неких недоброжелателей, которые хотят испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку. По словам Аленичева, любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно.

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН выразил сомнение в причастности руководства клуба «Енисей» к этому происшествию.

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