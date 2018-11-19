Эксперт об Аленичиве и ГИБДД: Пил или не пил - вопрос не в этом!

Руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» прокомментировал НСН обвинение главного тренера «Енисея» в пьяном вождении.

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» из Красноярска Дмитрий Аленичев опроверг сообщения, что его задержали за езду в состоянии алкогольного опьянения. Он обвинил в распространении слухов неких недоброжелателей, которые хотят испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку, сообщает «Спорт Экспресс». По словам Аленичева, любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно.

Как рассказал наставник «Енисея», его действительно остановили 17 ноября в Красноярске сотрудники ГИБДД, когда он парковался возле дома после ресторана, где пил безалкогольное пиво. В тот момент в его машину сзади въехал другой автомобиль. Как утверждает Аленичев, буквально через минуту появились сотрудники ГИБДД, они отпустили другого участника инцидента, сказали, что о ДТП речи не идет, а приехали они «по наводке». Причём, по словам тренера, его уже не пустили обратно в машину. Он отказался что-либо подписывать. Затем приехал представитель клуба, и они с сотрудниками ГИБДД разошлись.

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН выразил сомнение в причастности руководства клуба «Енисей» к этому происшествию.

«Безотносительно «Енисея» могу сказать, что в принципе, клубы выбирают самые разные способы увольнения, в том числе могут подловить на чём-то. Как говорится, бизнес есть бизнес. Однако «Енисею» совсем не обязательно устраивать такие экстравагантные вещи, чтобы уволить Аленичева, потому что результатов нет, игра, как таковая, отсутствует, постоянно какие-то непонятные конфликты то с одним игроком, то с другим, то судьи у него виноваты. Более того, никакой клуб не обязан ничего объяснять. Единственно о чём может идти речь – как компенсировать контракт, если он разрывается раньше срока. Пил он или не пил? Здесь ничего не могу сказать, приходится только доверять заявлению самого Аленичева. Думаю, что он, при всём уважении, сгущает краски. Он понимает, что команда не показывает нормальных результатов и, видимо, решил отыграться на медийном поле. К футболу, чемпионату России, к «Енисею» вся эта ситуация не имеет отношения», - подчеркнул эксперт.

«Енисей» сделал официальное заявление по поводу данной ситуации. Клуб изучает её и ждёт официальные подробности от ГИБДД. В самой красноярской госавтоинспекции факт задержания подтвердили, там также ответили на обвинения со стороны Аленичева в том, что сотрудники ГИБДД потеряли ключи от его автомобиля. Там пояснили, что машину отправили на спецстоянку, из-за того, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. Информация о потере ключей будет проверяться.

Дмитрий Аленичев стал главным тренером «Енисея» в 2017 году. Под его руководством команда заняла третье место в первенстве Футбольной национальной лиги и впервые вышла в премьер-лигу, обыграв в переходных матчах махачкалинский «Анжи». Красноярский клуб после 15 туров замыкает турнирную таблицу.