«Нам конец». Губерниев о мельдонии у Крушельницкого

Если слухи о мельдонии в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого окажутся правдой – «нам конец». Так считает известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Молния! Коллеги сообщают: в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний. Это фейк? Это правда? Если это так — нам <...> (конец)! Ждем новостей!» — написал Губерниев у себя в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что в допинг-пробе бронзового призера ОИ-2018 Крушельницкого найдены следы мельдония. Допинг-пробу «Б» российского спортсмена вскроют утром 19 февраля, пишет Газета.ру

Первый вице-президент федерации керлинга страны по региональному и стратегическому развитию Андрей Созин в эфире НСН назвал все заявления о мельдонии у Крушельницкого «провокацией спецслужб». Чиновник заверил, что российские керлингисты запрещенные препараты не принимают, а причина провокации – это зависть.