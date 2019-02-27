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Нафталин не помеха. Сердючка готова спасти Украину на Eurovision-2019

27 Февраля 2019 в 18:17
Нафталин не помеха. Сердючка готова спасти Украину на Eurovision-2019

Украинский травести-артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, выразил готовность во второй раз выступить на конкурсе Евровидение, если не найдется другой кандидатуры. По словам Народного артиста Украины, он готов в середине мая поехать в Тель-Авив на музыкальный конкурс.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — цитирует Данилко Ura.ru. Вместе с тем, артист признал, что конкурс стал политизированным, отмечают Дни.ру.

Кризис с отбором участника Евровидения-2019 от Украины возник после того, как Национальная общественная телерадиокомпания Украины отстранила от участия в конкурсе певицу Maruv, за которую проголосовали зрители. Сама исполнительница заявила, что не захотела становиться «битой на политической арене». Вслед за ней представлять Украину отказались группы Freedom-Jazz girls и Kazka, занявшие второе и третье места на национальном отборе.

Чуть ранее жёсткой обструкции подверглись Анна и Мария Опанасюк из группы Anna Maria, которая считалась одним из фаворитов отбора. Сёстры-близнецы отказались публично назвать события в Крыму в 2014 году актом агрессии со стороны России. 

В украинских соцсетях в эти дни наблюдается целая буря из-за ситуации с певицей Maruv,однако, как отмечает РИА ФАН, обычные жители Киева не очень стремятся комментировать этот скандал, опасаясь честно высказывать свою точку зрения.

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН ранее заявил, что Киеву политически не выгодно отказываться от «Евровидения».

Андрей Данилко под личиной Верки Сердючки выступал от Украины на «Евровидении» в 2007 году, заняв второе место с композицией Dancing Lasha Tumbai.

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