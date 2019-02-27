Критик: Киеву политически не выгодно отказываться от «Евровидения»

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Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН заявил, что Украина в угоду политическим амбициям готова поступиться хорошей музыкой.

Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова не исключила варианта отказа Киева от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Именно НОТУ занимается организацией национального отборочного тура, и там завили, что сейчас важно узнать мнение и музыкантов, и продюсеров. Поспешных решений обещали не принимать.

Напомним, накануне стало известно, что в Израиль, где пройдет «Евровидение-2019», не поедет певица Maruv. Именно она выиграла отборочный конкурс, но решила отказаться от участия. Она не хотела становиться политически ангажированной певицей. Ей предлагали агитировать со сцены за некоторых украинских политиков, и запретили гастроли в России. В итоге многочасовые переговоры не привели сторону к консенсусу. Занявшая второе место группа Freedom Jazz также отказалась ехать на «Евровидение». Но своих мотивов не объяснила.

, обсуждая ссложившуюся ситуацию, отметил, что вряд ли Украина в принципе откажется от престижного музыкального конкурса.

«Все это политика, политика, сплошная политика. Конкурс их не интересует. Киеву важно гнуть свою линию в европейском сообществе. А линия эта – дискредитировать Россию. При этом я почти уверен, что Украина не откажется от участия в конкурсе. «Евровидение» имеет в Старом Свете хороший вес, особенно последние 10 лет конкурс вышел на новые рубежи. Новые имена, новые форматы, новые жанры. Так что политически недальновидно будет отказываться от участия. Думаю, найдут какого-то исполнителя. Там есть, из кого выбирать. Много есть достойных исполнителей, пусть они в России не очень известны, но они – есть», - предположил Сергей Соседов.Сейчас НОТУ предложила представить Украину группе KAZKA, она в национальном отборочном туре стала третьей.

Добавим, полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.