Надувные городки, игротека и авиатренажеры. «НАШЕСТВИЕ-2018» готовит детям развлечения

Организаторы «Главного приключения года» позаботитесь, чтобы даже самым маленьким гостям было весело и радостно проводить дни на фестивале.

За 19 лет проведения фестиваля «НАШЕСТВИЕ» десятки тысяч детей побывали на крупнейшем мультиформатном событии для всей семьи, а многие из них возвращаются на фестиваль уже в статусе родителей. Поддерживая преемственность поколений, организаторы «Главного приключения года» традиционно заботятся о том, чтобы даже самым маленьким гостям было весело и радостно проводить дни на фестивале.



В этом году для всех юных посетителей «НАШЕСТВИЯ» 2018 будут работать НАШи яркие и красивые надувные детские городки, которые вмещают в себя целый ряд веселых игр. Собрать «Мега Лего» и поучаствовать в веселых эстафетах в надувных костюмах матрёшек, сразиться на надувных мечах и оседлать футбольный мяч в родео, пройти полосу препятствий, состоящую из 30 секций, и многое другое будет доступно всем малышам и их родителям.

Специальная зона от крупнейшей в Европе сети магазинов настольных игр «МосИгра» с радостью примет детей и их родителей на веселые игровые баттлы. В НАШЕй игротеке будут представлены настольные игры на любой вкус и компанию: новинки и признанные мировые хиты, веселые пати-геймс и интеллектуальные спокойные игры, игры для семьи и для компаний – целых 64 варианта активного и позитивного времяпрепровождения. А самое главное, на площадке будут работать аниматоры, которые смогут понятно и просто объяснить правила, а также подобрать оптимальный вариант игры, чтобы и малыши, и взрослые получили несказанное удовольствие.

5 августа в НАШЕм «Лектории» открытый мастер-класс проведет действующий спортсмен – член сборной России по фехтованию, руководитель регионального центра развития фехтования в СЗФО Дмитрий Ригин. Вместе с бронзовой чемпионкой Олимпийских игр 2016 Ольгой Кочневой они расскажут об этом красивом и благородном виде спорта и его истории, объяснят и продемонстрируют правила, наглядно покажут различия в видах оружия, приемах и действиях, покажут видеозаписи с крупнейших международных соревнований по фехтованию, прокомментируют и объяснят происходящее на экране. А для желающих лично попробовать приятную тяжесть спортивной шпаги, Дмитрий Ригин проведет открытый урок по фехтованию для детей 6-9 лет со специальной детской пластиковой экипировкой, где юные фехтовальщики получат начальное понимание об этом виде спорта и проведут друг с другом учебные поединки.

А для юных романтиков, влюбленных в небо и авиацию, свои двери откроет детский клуб «Авиатор». Опытные профессионалы лётного дела расскажут о конструкции самолёта и двигателя, основных системах самолёта, основах аэродинамики и навигации; об авиационных профессиях – летчиках, инженерах, диспетчерах, службах в авиаполку ВВС. Специально для этого будет установлена кабина реактивного самолёта, в которой будет установлен настоящий авиатренажер: юные гости фестиваля и их родители смогут произвести взлет, набор высоты, развороты, снижение, заход на посадку и посадку в режиме реального времени. Под руководством команды преподавателей дети выполнят упражнения, направленные на развитие координации движений, тренировку вестибулярного аппарата вращением в трех плоскостях на 3D лопинге, причем почувствовать себя космонавтом в невесомости смогут даже взрослые – «Авиатор» привезет три тренажера для разных возрастов. Ну а самых стойких будет ждать аттракцион «Вортекс», на котором ребята смогут проверить себ на стойкость к иллюзиям вращения и попробовать сохранить равновесие. Все смогут сделать фото на память на фоне кабины самолёта в настоящей форме: фуражках КВС и жилетах с авиационными нашивками и погонами.

А всем родителям стоит не забывать о том, что самый масштабный музыкальный фестиваль страны под открытым небом – серьезное испытание для ребенка. Напоминаем первоочередные нормы безопасности посещения «НАШЕСТВИЯ» 2018 с детьми. Во-первых, не оставляйте детей одних. Подготовьте заранее и положите в карман одежды своего ребенка записку или специальный браслет на руку с ФИО и контактными номерами, а также объясните ребенку заранее, что нужно делать, если потерялся. Во-вторых, заранее посетите с ребенком «Место встречи» на фестивале – «Лекторий». И следите за соблюдением санитарно-гигиенических норм со стороны ребенка, избегайте обезвоживания.

Ранее в эфире утреннего шоу «Подъёмники» главный врач полевого госпиталя ЦМЭиЭМП ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России Александр Чепляев настоятельно порекомендовал воздержаться от посещения фестиваля с детьми младшего дошкольного возраста. «НАШЕСТВИЕ» будет с нетерпением ждать своих юных гостей в следующие разы, когда они подрастут.

Подробности можно узнать на сайте nashestvie.ru