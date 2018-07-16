Аптечка, продукты и одежда. Как правильно собраться на «НАШЕСТВИЕ»

Организаторы совместно с медицинскими специалистами составили рекомендации для гостей «Главного приключения года».

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» уже 19 лет является флагманом отечественных оупен-эйров и ответственно подходит ко всем сферам, вместе составляющим идеальный отдых на «Главном приключении года». Для того, чтобы ничто не омрачало отдых, пришла пора поговорить о важной теме здоровья и медицинской безопасности на фестивале.



Организаторы «НАШЕСТВИЯ» 2018 совместно с ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения РФ подготовили ряд рекомендаций по пребыванию на фестивальном поле Большого Завидова, а также призывают не забывать о том, что посещение фестиваля – это, в первую очередь, выезд на природу, который сопряжен с определенными мерами безопасности. Среди них специалисты выделили:

Так, специалисты рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты от насекомых. Несмотря на профессиональную обработку поля, участникам и гостям «НАШЕСТВИЯ» 2018 рекомендуется использовать репелленты от укусов кровососущих насекомых и связанных с укусами аллергических реакций. Не забудьте о том, что на фестиваль нельзя пронести спреи в виде аэрозолей. Кремы, лосьоны и спреи в виде пульверизаторов брать можно и даже нужно.

Кроме того, гостям фестиваля понадобятся солнцезащитные средства. Открытое солнце и жаркая погода может незаметно привести к опасным тепловым и солнечным ударам. Избежать этих неприятных последствий очень просто: достаточно не допускать обезвоживания, носить любые удобные головные уборы – кепки, панамки, банданы и шляпы, и пользоваться кремами от загара. Кстати, в беседе с ведущими «НАШЕго Радио» главный врач полевого госпиталя ЦМЭиЭМП ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России Александр Чепляев порекомендовал в качестве профилактики обезвоживания пить подсоленную воду

Подготовиться нужно и к погодным сюрпризам. Защита от неблагоприятных погодных условий: несмотря на азарт, драйв, пение и танцы под выступления любимых групп, нужно позаботиться об адекватной погоде одежде. Пусть это будет не любимая шелковая блузка, а удобный походный экип, зато дождь и ветер не будут помехой и причиной простудных явлений. Кстати, палатки тоже нужно проверить на прочность: они должны быть непромокаемыми, ветроустойчивыми, обеспечивать теплоизоляционные свойства, иметь открывающиеся клапаны-окна для проветривания и москитные сетки от насекомых.

Внимательное стоит отнестись и к режиму питания во время фестиваля. «Главное приключение года» - это большой праздник, а на праздниках всегда хочется позволить себе лишнего. Однако чтобы избежать проблем с ЖКТ, стоит внимательно отнестись к продуктам питания. Кстати, на «НАШЕСТВИЕ» 2018 нельзя проносить консервы в металлических и стеклянных банках, вареные колбасы, свежее мясо и рыбу.

Эксперты также посоветовали, как правильно собрать аптечку на «НАШЕСТВИЕ». Средства первой помощи (анальгин, активированный уголь, фильтрум, но-шпа и прочие медикаменты) допускаются к проносу на территорию фестиваля только в закрытых заводских фабричных упаковках. Поэтому не стоит брать таблетки у соседей или везти с собой уже вскрытые упаковки. Отдельное внимание стоит уделить гостям с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, сахарный диабет, эпилепсия, сердечно-сосудистые заболевания, аллергия и др.

НАШи люди традиционно ответственно относятся к своему здоровью, но на всякий случай организаторы «НАШЕСТВИЯ» 2018 советуют постоянно носить с собой важную информацию, которая поможет своевременно и в полном объёме оказать грамотную помощь при обострении заболеваний. Это может быть кулон, жетон, браслет, справка или заключение от врача в документах – все, на что хватит изобретательности – главное, чтобы на носителе была информация с ФИО, возрастом, группой крови и резус-фактором, диагнозом, наименованиями и дозировками препаратов, требующих постоянного приёма. Не забудьте, что такие лекарства допускаются к проносу на фестиваль только при наличии рецепта и справки от врача с назначениями.

И мы напоминаем, что при травме, возникновении симптомов инфекционного заболевания, пищевого отравления, аллергических состояниях, в общем, при любом ухудшении здоровья, а так же в случае присасывания клещей, следует незамедлительно обратиться к медицинскому работнику.

Для этого на «НАШЕСТВИИ» 2018 будут организованы дежурства бригад скорой медицинской помощи и развернут мобильный госпиталь. Медицинская помощь в данном госпитале осуществляется бесплатно, полис ОМС предъявлять не нужно, и обратиться можно с любыми экстренными медицинскими проблемами – травмы, ожоги, аллергические реакции, «впившийся» клещ, обострение в данный момент хронического заболевания, прочие острые состояния.

«Если у вас какая-то травма случилась в 8 вечера, не нужно ждать до 3 ночи — обратитесь в полевой госпиталь!», — подчеркнул главный врач полевого госпиталя ЦМЭиЭМП ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России Александр Чепляев.

Отметим, что сотрудники медицинских бригад данного госпиталя не консультируют по хроническим заболеваниям, требующим длительного лечения, не выписывают рецептов, не выдают справок, не оформляют «больничные».

Подробную информацию о правилах медицинской безопасности на «НАШЕСТВИИ» 2018 можно узнать на сайте https://nashestvie.ru/inform/. Будьте здоровы!