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Началось сближение Crew Dragon с МКС

3 Марта 2019 в 13:48
Началось сближение Crew Dragon с МКС
Фото: Global Look Press/Spacex

Crew Dragon (Dragon-2), многоразовый космический корабль американской компании SpaceX, пошел на сближение с Международной космической станцией (МКС) для дальнейшей стыковки, сообщил 3 марта официальный Twitter компании.

«Dragon получил «добро» на сближение», — сказано в твите.

На официальном сайте SpaceX идет видеотрансляция из центра управления полетами и МКС.

Стыковка запланирована на 14:05 мск, а открытие люка корабля — на 16:30 мск. По состоянию на 12:50 мск корабль находился на расстоянии менее 300 м от станции.

Американская компания SpaceX сообщила о том, что корабль Crew Dragon выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 в испытательном режиме, 2 марта в 10:59 мск. Запуск сделан с космодрома на мысе Канаверал в Калифорнии.

Ранее в беседе с НСН Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал о планах страны по освоению Луны.

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