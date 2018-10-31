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Начальников полиции Уфы подозревают в изнасиловании коллеги

31 Октября 2018 в 19:16
Начальников полиции Уфы подозревают в изнасиловании коллеги

Группа сотрудников собственной безопасности МВД направлена в столицу Башкирии для проверки информации об изнасиловании тремя начальниками полиции Уфы девушки, коллеги - дознавателя. Об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

По данным республиканского главка Следственного комитета, события произошли в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. Трое высокопоставленных полицейских напали на 23-летнюю сотрудницу прямо в служебном помещении. Как передает Ura.ru, руководители двух райотделов и глава отдела по вопросам миграциирешили выпили и вызвали сотрудницу в кабинет, чтобы обсудить «рабочие моменты». Они насиловали девушку до утра.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Ранее стало известно о задержании первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью республиканской прокуратуры Артура Шаретдинова. Их подозревают во взяточничестве. Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН связал это с активизацией в России борьбы с коррупцией.

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