Началась пресс-конференция Путина и Ципраса

Президент России Владимир Путин проводит совместную с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом пресс-конференцию. В пятницу состоялась первая в этом году встреча лидеров стран.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что по итогам переговоров сторон будет подписано пять соглашений. Песков также заметил, что визит Ципраса был долгожданным для Москвы, к нему велась кропотливая подготовка, пишет ТАСС.

Летом 2018 года сообщалось, что Владимир Путин предложил руководству Греции помощь в тушении лесных пожаров, в результате которых погибло 50 человек.