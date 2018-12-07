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Началась пресс-конференция Путина и Ципраса

7 Декабря 2018 в 16:52
Началась пресс-конференция Путина и Ципраса

Президент России Владимир Путин проводит совместную с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом пресс-конференцию. В пятницу состоялась первая в этом году встреча лидеров стран.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что по итогам переговоров сторон будет подписано пять соглашений. Песков также заметил, что визит Ципраса был долгожданным для Москвы, к нему велась кропотливая подготовка, пишет ТАСС.

Летом 2018 года сообщалось, что Владимир Путин предложил руководству Греции помощь в тушении лесных пожаров, в результате которых погибло 50 человек.

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