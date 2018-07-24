Путин предложил Греции помощь в тушении лесных пожаров

Президент РФ Владимир Путин предложил руководству Греции помощь в тушении лесных пожаров. Российский лидер также направил главе страны Прокопису Павлопулосу и премьер-министру республики Алексису Ципрасу телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями природной стихии, пишет сайт Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что граждане РФ разделяют скорбь в связи с произошедшим, пишет RT.

Ранее СМИ сообщили, что из-за лесных пожаров на юго-востоке Греции погибли 50 человек. До этого стало известно о 156 пострадавших, среди них – 16 детей, сообщает Газета.ру . Сейчас в Аттике (область в Греции) введено чрезвычайное положение, так как ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля.