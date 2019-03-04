Началась пресс-конференция НСН «Год дела Скрипалей: Что скрывает Великобритания?»

В пресс-центре НСН началась конференция, посвящённая годовщине инцидента в британском Солсбери, где пострадали от отравления нервно-паралитическим газом класса «Новичок» экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В мероприятии примут участие:

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль;

Адвокат Виктории Скрипаль Юлия Вербицкая;

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин.

Напомним, что 26 февраля посол Великобритании Лори Бристоу опроверг слухи о смерти пострадавших. По его словам, у Лондона есть доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипаль живы. Однако племянница пострадавшего уверена, что её родственники уже мёртвы, так как связь с ними прервалась ещё в июле 2018 года.

Напомним, Британия обвинила Россию в причастности к отравлению. Сотрудничества между Москвой и Лондоном нет, несмотря на то, что российская сторона неоднократно предлагала свою помощь и настаивала на совместном расследовании.

Трансляция пресс-конференции НСН доступна здесь.