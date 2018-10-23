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Началась первая американская операция против РФ в киберпространстве

23 Октября 2018 в 16:24
Началась первая американская операция против РФ в киберпространстве

США начали первую американскую операцию в киберпространстве по противодействию распространения дезинформации с целью вмешательства РФ в выборы. Операция проводится кибернетическим командованием Соединённых Штатов, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В качестве мишени американцы рассматривают некоторых сотрудников из российских спецслужб. Их деятельность в данный момент отслеживается, им были разосланы сообщения, содержание которых неизвестно. При этом имена россиян не разглашаются.

В то же время американская разведка пришла к выводу, что Россия не будет взламывать системы для голосования осенью на выборах в Конгресс. Также спецслужбы предположили, что РФ не будут осуществлять манипуляции результатами голосования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приступит к наращиванию ракетно-ядерного потенциала страны, сообщает « Утро.ру». В свою очередь, президент Академии реальной политики Владимир Прохватилов в эфире НСН связал такое заявление американского лидера с грядущими выборами в Конгресс.

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