Нацбанк Украины выплатит многомиллиардные госдолги с процентами

Украина в течение нескольких ближайших лет выплатит порядка 12 млрд долларов государственного долга. Об этом заявил глава Нацбанка страны Яков Смолин.

Смолин отметил, что в ближайшее время будет подписана новая программа с Международным валютным фондом, потому что Украина не имеет доступа к другим каналам финансирования, кроме МВФ.

В Нацбанке ожидают, что заседание совета директоров ВМФ по вопросу выделения Украине кредита пройдет до конца декабря, пишет Газета.ру

Ранее Порошенко обсудил с главой МВФ Кристин Лагард выделение Украине очередного транша в условиях военного положения. Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил, что Лагард следует уйти в отставку, если МВФ выделит Киеву финансовую помощь.