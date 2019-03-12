Депутата, заявившего об «учителях-тунеядцах», исключат из «Единой России»

Члены комиссии по этике «Единой России» единогласно рекомендовали исключить из партии депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, заявившего, что низкие пенсии получают тунеядцы, сообщает пресс-служба партии.

«По видеосвязи заслушали объяснения Набиева, но его оправдания не убедили членов комиссии», — говорится в сообщении.

По словам главы комиссии Валентины Терешковой, его высказывания оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь, передает РИА «Новости».

По мнению Александра Жукова, Набиев сам должен был написать заявление об исключении, однако этого не сделал.

Ранее депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев извинился за свои высказывания о том, что маленькие пенсии получают «тунеядцы и алкоголики». Он сказал, что высказался неточно и понимает негодование в его адрес за такие слова.

Ранее в Сеть была выложена видеозапись с заседания областной думы, на котором Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь «тунеядцы и алкоголики», а малоимущие сами виноваты, что стали такими.

Ранее за высказывания Набиева извинилось волгоградское отделение «Единой России», отметив, что это его личное мнение.

Доход Гасана Набиева за 2016-2017 годы составил порядка 70 млн рублей.

Ранее политолог Марат Баширов в эфире НСН прокомментировал слова директор департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о том, что государство не должно кормить детей в школах.