На Западе признали провал Порошенко и усомнились в Тимошенко и Зеленском

Газета Financial Times опубликовала статью о кандидатах на пост президента Украины в мартовских выборах, сообщает НСН. По словам журналиста издания Тони Барбера, украинские президентские выборы обещают быть непредсказуемыми, но особое беспокойство вызывают три лидирующих кандидата: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

«Национальная безопасность и вопросы принадлежности украинского народа формируют основу кампании господина Порошенко. Как самый про-западный из троих кандидатов, он хочет ввести Украину в НАТО и ЕС. Однако есть подозрения, что он использует про-западную риторику и предлог военных условий для того, чтобы отвлечь внимания от своего провала принять более глубокие реформы в социальной, политической и бизнес сферах», — пишет газета.

Такие же сомнения возникли у автора материала насчет Юлии Тимошенко. По его словам, лидер партии «Батькивщина» больше не является «лицом свободы и модернизации», как во времена Оранжевой революции.

«Западные партнеры Украины обеспокоены, что она замедлит или отменит реформы в украинской когда-то прозрачной энергетической отрасли», — отмечает Financial Times.

Что касается Владимира Зеленского, то автора обеспокоили его «туманные связи» с олигархом Игорем Коломойским.

«Эти связи и его, видимо, поверхностное понимание базовых проблем, стоящих перед Украиной, поднимают вопросы о том, кто будет управлять страной, если комика изберут президентом», — пишет Тони Барбер.

Напомним, что Владимир Зеленский обещал в случае победы на украинских выборах 31 марта посадить Петра Порошенко в тюрьму. Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил НСН, что для ликвидации коррупции в стране, посадить одного только Порошенко будет недостаточно.