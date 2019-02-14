На Западе обеспокоились запретом соцсетей для военных РФ

12 февраля Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете для российских военнослужащих на размещение в интернете и СМИ информации, раскрывающей их ведомственную принадлежность, служебную деятельность и место несения службы. На Западе увидели в этом ответ на различные журналистские расследования, основанные на публикации военных в соцсетях, сообщает НСН.

Так, например, портал Bellingcat использовал публикации в соцсетях для своего репортажа о том, что российские военные участвовали в том, что пассажирский самолет MH17 над Украиной в 2014 году. Reuters, в свою очередь, на основе публикаций в соцсетях сообщал о присутствии российских военных на востоке Украины, в то время как Москва это отрицала.

Отметим, что законопроект, которому предстоит пройти третье окончательное чтение в Госдуме и голосование в Совфеде, прежде чем оказаться на столе главы государства, прописывает законодательно рекомендации Минобороны, которые были выпущены в феврале 2018 года. Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что время для появления таких запретов уже давно упущено.