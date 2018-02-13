Запрет соцсетей для военных назвали запоздалой мерой

Военный аналитик в эфире НСН заявил, что публикации военнослужащих в социальных сетях могут привести к печальным последствиям.

Российским солдатам рекомендовали отказаться от использования социальных сетей. В частности речь идёт о таких ресурсах, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Также военнослужащих попросили не включать геолокацию и не публиковать данные о части, в которой они проходят службу. Такие рекомендации разработали в Минобороны и направили их в войска, представив в виде плакатов-памяток, сообщают «Известия».

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что время для появления таких запретов уже давно упущено.

«Это решение Минобороны сильно запоздало. Раньше надо было запрещать и железной рукой доводить до личного состава и командований», - уверен эксперт.

По словам Владимира Прохватилова, фотографии военных, которые появляются в сети, свидетельствуют о безответственности.

«Не секрет, что в наших воинских частях дисциплина идеальная, когда начальник приезжает - даже траву красят. В соцсетях появляются фотографии военных, причём и молодых, и не очень молодых. Тут вполне можно говорить о беспечности и безответственности, потому что в эпоху всеобщей информатизации и беспрепятственного доступа любых экстремистов, боевиков, иностранных спецслужб в Рунет это непростительно и чревато очень тяжёлыми потерями», - заключил Прохватилов.

Как подчеркнули в Минобороны, рекомендации по поведению военных в интернете были разработаны ещё в 2017 году, сообщает РЕН ТВ . Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал, что подобными мерами российская армия пытается защититься, так как современные средства позволяют за несколько минут определить активность любого человека в сети.