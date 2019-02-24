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На выборах в Молдавии явка за первые два часа голосования не превысила 5%

24 Февраля 2019 в 12:20
На выборах в Молдавии явка за первые два часа голосования не превысила 5%

На парламентских выборах Молдавии, которые проходят сегодня, явка за первые два часа голосования составила 4,5%. Об этом информирует Центризбирком страны.

На 9:00 (10:00 мск) в Молдавии проголосовали свыше 125 тысяч человек, то есть 4,5% от общего числа избирателей. Наиболее активно голосуют избиратели старшего поколения - от 56 до 70 лет.

По итогам выборов, которые состоятся в воскресенье, 24 февраля, депутаты парламента Молдавии будут избраны на четыре года. На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Основными соперниками являются представители Партии социалистов, которые выступают за взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партии и правого оппозиционного блока ACUM, отстаивающие евроинтеграцию.

Отмечается, что порога явки на парламентских выборах в Молдавии нет.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН отметил, что обвинения в незаконном выводе средств из России в адрес молдавского олигарха и лидера Демократической партии Плахотнюка могут быть расценены Западом как давление со стороны РФ. 

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